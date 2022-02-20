Російські найманці в ОРДЛО мобілізують неповнолітніх

В ОРДЛО мобілізують неповнолітніх юнаків, повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова.

"Після оголошення загальної мобілізації на непідконтрольних Уряду України територіях почалися облави. "Призову" підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook у неділю, з посиланням на інформацію, отриману від партнерських правозахисних організацій, що функціонують в ОРДЛО.

Вона наголосила, що також мобілізують підлітків 16-17 років, які навчаються у військових училищах.

"Вихованцям "військових училищ" у віці 16-18 років віддано наказ про приведення в бойову готовність з подальшою участю у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Денісова нагадала, що такі дії порушують ст.51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, що забороняє залучати дітей до збройних конфліктів.

У резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошується, що діти, які були змушені взятися за зброю під тиском дорослих, кваліфікуються як жертви порушень міжнародного права.

"Закликаю Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт та факти примусового заклику дітей, громадян України, на тимчасово окупованих територіях до лав незаконних збройних формувань", - написала Денісова.