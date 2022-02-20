Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про приєднання Ліхтенштейну до "Кримської платформи".

"Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до "Кримської платформи". Ця держава не брала участі в установчому саміті "Кримської платформи", але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

"Кримська платформа" – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети – деокупації Криму і повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Офіційно діяльність "Кримської платформи" ґрунтується на інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня 2021 року в Києві.