Події

15:25 20.02.2022

Ліхтенштейн приєднується до "Кримської платформи"

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Ліхтенштейн приєднується до "Кримської платформи"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про приєднання Ліхтенштейну до "Кримської платформи".

"Дуже хорошу новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до "Кримської платформи". Ця держава не брала участі в установчому саміті "Кримської платформи", але сьогодні вона приєдналася до наших зусиль", – сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

"Кримська платформа" – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети – деокупації Криму і повного відновлення суверенітету України над півостровом.

Офіційно діяльність "Кримської платформи" ґрунтується на інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня 2021 року в Києві.

Теги: #крим #ліхтенштейн #кримська_платформа
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