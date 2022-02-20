Події

15:14 20.02.2022

У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

1 хв читати
У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

Сходова клітка обвалилася на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Ставропігійській у центрі Львова, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку о 13:20 у неділю. Прибулі рятувальники з'ясували, що в будинку обвалилася сходова клітка між другим і третім поверхами і в квартирах перебувають люди.

"Наразі рятувальники розбирають конструкцію сходової клітки, що обвалилася. Інформації про загиблих і травмованих немає", - зазначено в повідомленні.

На місці інциденту працюють 18 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки.

За даними пресслужби Львівської міськради, постраждалих немає. Завали розбиратимуть у неділю і понеділок, представники міської влади з'ясовують, хто з жителів 9 квартир потребує переселення.

Теги: #обвал #львів #будинок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 20.02.2022
Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

Нідерланди тимчасово переводять посольство в Україні з Києва до Львова

18:23 19.02.2022
Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

22:22 18.02.2022
Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

11:03 14.02.2022
Основний штат співробітників посольства США переїхав до Львова - чиновник Держдепу

Основний штат співробітників посольства США переїхав до Львова - чиновник Держдепу

10:23 13.02.2022
Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

Австралія тимчасово переводить роботу свого посольства з Києва до Львова у зв'язку з ситуацією навколо України – МЗС

10:53 06.02.2022
У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

16:30 04.02.2022
Учні старших класів у Львові ще тиждень залишаться на дистанційному навчанні

Учні старших класів у Львові ще тиждень залишаться на дистанційному навчанні

22:23 01.02.2022
Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

Анонім повідомив про замінування п’яти вулиць у Львові

11:18 30.01.2022
У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

19:24 28.01.2022
Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

G7 закликає Росію вибрати дипломатичний шлях, знизити напруженість і вивести збройні сили від кордонів України

На Донбасі поранений український військовий - штаб ООС

В Україні за добу виявили 17 448 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 11 963 людини, 152 померли

Через регулярний обстріл призупинено функціонування КПВВ "Щастя"

ОСТАННЄ

Резніков: ми зламали ворожий сценарій, агресору ніхто не вірить

Тимошенко підтримала заяви Зеленського в Мюнхені про гарантії щодо Будапештського меморандуму

Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито потраплянн українських снарядів на територію РФ – Кулеба

Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

Ліхтенштейн приєднується до "Кримської платформи"

У британської королеви Єлизавети II виявлено коронавірус

У Європі ураган "Юніс" забрав життя 16 осіб

На початку тижня в Україні збережеться тепла погода, місцями з опадами

Глава Євроради виключив можливість застосування "превентивних санкцій" проти РФ

G7 закликає Росію вибрати дипломатичний шлях, знизити напруженість і вивести збройні сили від кордонів України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА