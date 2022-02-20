У житловому будинку в центрі Львова обвалилася сходова клітка, ніхто не постраждав

Сходова клітка обвалилася на третьому поверсі житлового будинку на вулиці Ставропігійській у центрі Львова, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку о 13:20 у неділю. Прибулі рятувальники з'ясували, що в будинку обвалилася сходова клітка між другим і третім поверхами і в квартирах перебувають люди.

"Наразі рятувальники розбирають конструкцію сходової клітки, що обвалилася. Інформації про загиблих і травмованих немає", - зазначено в повідомленні.

На місці інциденту працюють 18 рятувальників, залучено 3 одиниці техніки.

За даними пресслужби Львівської міськради, постраждалих немає. Завали розбиратимуть у неділю і понеділок, представники міської влади з'ясовують, хто з жителів 9 квартир потребує переселення.