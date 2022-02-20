У Європі ураган "Юніс" забрав життя 16 осіб

Шістнадцять осіб загинули в кількох країнах Європи, через які пройшов ураган "Юніс", повідомляє в неділю сайт ВВС News.

У Нідерландах загинули чотири людини, у Польщі - теж чотири, у Британії - три, у Німеччині та Бельгії - по дві, в Ірландії - одна людина. Багато випадків загибелі пов'язані з падінням дерев і зірваних вітром конструкцій.

Як зазначає Euronews, ураган просувався від Ірландії до Великої Британії, потім через північ Франції та країни Бенілюксу до Данії та Німеччини (там ураган отримав назву Зейнеп). Стихія призвела до обриву ліній електропередач, руйнування будівель та затоплення прибережних територій.

Потужний удар стихії припав на Велику Британію: в очікуванні погіршення погоди в Лондоні оголошували червоний рівень небезпеки. За даними Sky News, у п'ятницю у Великій Британії 1,2 млн людей залишилися без електрики через ураган, для 155 тисяч з них ще потрібно відновити подачу світла.

The Guardian у неділю повідомляє, що робота аеропортів Гатвік, Хітроу та Манчестер відновлюється. Раніше у п'ятницю через складні погодні умови було скасовано понад 500 рейсів.

У неділю і понеділок у Великій Британії залишається в силі попередження про сильний вітер.