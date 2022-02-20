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08:31 20.02.2022

В Україні за добу виявили 17 448 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 11 963 людини, 152 померли

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В Україні за добу виявили 17 448 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 11 963 людини, 152 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 17 448 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 11 963 людини, 152 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 473, медпрацівників – 142); 29 528 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 осіб, другу дозу - 13 041 особа, додаткову дозу отримали 93 особи, бустерну дозу - 8 068 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 172 особи, летальних випадків - 152; одужали 11 963 особи", - зазначається у повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 19 лютого, зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання, 18 лютого виявили 34 938 нових випадків захворювання, 17 лютого зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 16 лютого за добу виявлено 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 лютого за добу виявили 29 724 нових випадків захворювання, 14 лютого за добу виявили 16 993 нових випадків захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нових випадків захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 720 771 особа, одужало – 3 938 459 осіб, летальні випадки – 104 518.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу – 15 675 592 особи, отримали дві дози – 15 114 034 особи, отримали додаткову дозу – 26 432 особи, бустерну дозу – 664 148 осіб. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

 

 

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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