Події

08:19 20.02.2022

Генсек НАТО стверджує, що альянс розглянув ознаки підготовки Росії до атаки на Україну

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Генсек НАТО стверджує, що альянс розглянув ознаки підготовки Росії до атаки на Україну

НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – заявив Столтенберг у суботу телеканалу ARD.

За його твердженням, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Проте, сказав Столтенберг, альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.

 

 

Теги: #нато #україна #росія
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