Події

07:18 20.02.2022

Британське МЗС створює структуру для протидії російській дезінформації щодо України

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Британське МЗС створює структуру для протидії російській дезінформації щодо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що створює спеціальну структуру, до завдань якої входитиме протидія російській дезінформації на тему України.

"Ми спостерігаємо подвоєння обсягу дезінформаційної активності за останній тиждень", - заявила вона Mail on Sunday.

За її словами, "від початку цього місяця було опубліковано вже 40 фрагментів неправдивої інформації з Росії стосовно українського питання".

"Наприкінці холодної війни ми розпустили наш інформаційний підрозділ, але росіяни не розпустили свого", - повідомила Трасс.

Вона заявила: "Ми чинимо опір, ми працюємо з нашими союзниками, щоб Кремль не міг продовжувати намагатися стверджувати те, що не відповідає дійсності".

 

 

Теги: #структура #росія #британія #протидія
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