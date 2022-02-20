Події

07:14 20.02.2022

Зеленський і Макрон обговорили ситуацію в Україні

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Зеленський і Макрон обговорили ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон провели розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні.

"Провів термінову розмову з президентом Емманюелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків та міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - написав Зеленський на своїй сторінці у Тwitter у суботу.

 

 

 

Теги: #україна #франція #розмова #президенти
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