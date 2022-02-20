Зеленський і Макрон обговорили ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон провели розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію в Україні.

"Провів термінову розмову з президентом Емманюелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків та міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - написав Зеленський на своїй сторінці у Тwitter у суботу.