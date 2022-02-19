В Україну прибула військова допомога від Канади

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибув літак зі зброєю від Канади.

"Зброя для Збройних Сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади) ІФ) окреме дякую Вам", - написав Резніков на своїй сторінці в Тwitter.

Раніше канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн. Канада також додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн ($393 млн) для підтримки економічної стійкості на додаток до кредиту на CAD120 млн ( $94,4 млн), про який було оголошено у січні,