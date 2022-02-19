Події

21:51 19.02.2022

В Україну прибула військова допомога від Канади

1 хв читати
В Україну прибула військова допомога від Канади

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибув літак зі зброєю від Канади.

"Зброя для Збройних Сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади) ІФ) окреме дякую Вам", - написав Резніков на своїй сторінці в Тwitter.

Раніше канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн. Канада також додатково надасть Україні кредит до CAD500 млн ($393 млн) для підтримки економічної стійкості на додаток до кредиту на CAD120 млн ( $94,4 млн), про який було оголошено у січні,

 

 

 

Теги: #канада #допомога #зброя
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 19.02.2022
Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

Канада хоче залишати своє представництво в Україні якомога довше - глава МЗС

08:17 19.02.2022
Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Санчесом

Трюдо обговорив ситуацію на сході України з главою іспанського уряду Санчесом

08:07 19.02.2022
США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

07:35 19.02.2022
Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

Житель Харківської області нелегально переправляв вогнепальну зброю до США

17:40 18.02.2022
Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

Нідерланди передадуть Україні озброєння оборонного призначення - Шмигаль

07:36 18.02.2022
Президент США організує зустріч лідерів ЄС і НАТО щодо України - офіс прем'єр-міністра Канади

Президент США організує зустріч лідерів ЄС і НАТО щодо України - офіс прем'єр-міністра Канади

20:57 17.02.2022
Трюдо заявив, що настав час покласти край протестам в Оттаві

Трюдо заявив, що настав час покласти край протестам в Оттаві

17:14 17.02.2022
Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

15:04 17.02.2022
У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

20:28 16.02.2022
Шмигаль вітає рішення Європарламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні

Шмигаль вітає рішення Європарламенту щодо надання макрофінансової допомоги Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву замість Lufthansa Group

Блінкен планує зустрітися з Лавровим в Європі 24 лютого

Обстановка на Донбасі ускладнюється, станом на 18.00 вже 98 порушень режиму припинення вогню

Мінінфраструктури обговорює з українськими авіакомпаніями можливість тимчасового обслуговування скасованих маршрутів Lufthansa Group в/з Києва та Одеси

Рівень російської пропаганди свідчить про реальну небезпеку для жителів ОРДЛО та сусідніх областей Росії - Подоляк

ОСТАННЄ

Глави МЗС України та Ірландії обговорили захист України

Кулеба обговорив у Мюнхені з грузинським колегою безпекову ситуацію, графік політичних контактів, а також питання забезпечення прав Саакашвілі

На військових полігонах тривають заходи з військової підготовки

Мер Селидового повідомив про швидке відновлення водопостачання міста

Глави МЗС України та Румунії обговорили посилення співпраці ВМС двох країн

Автобуси та потяги з сиротами та пенсіонерами перебувають під небезпекою – головнокомандувач ЗС України

Держдума на найближчому засіданні розгляне питання, пов'язані з ситуацією навколо Донбасу - Володін

МАУ починає продаж квитків на Мюнхен і Женеву замість Lufthansa Group

РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян із ОРДЛО в Україну – Верещук

Пошкоджена на Донбасі підстанція забезпечувала надходження води на підконтрольну Україні територію

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА