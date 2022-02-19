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21:35 19.02.2022

На військових полігонах тривають заходи з військової підготовки

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На військових полігонах тривають заходи з військової підготовки

На всій території України на визначених військових полігонах, в умовах максимально наближених до бойових, тривають тренування і навчання для підвищення рівня професійної підготовки особового складу, а також відпрацювання взаємодії з підрозділами як національних Збройних сил, так і інших складових сил оборони, повідомляється на сторінці командування об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

"Насамперед підрозділи удосконалюють можливості оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об'єктів та об'єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневої поразки умовного противника", - повідомив командувач об'єднаними силами генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв.

Також повідомляється, що командири всіх ланок вчаться швидко приймати рішення в обстановці, що склалася, думати нестандартно і управляти підлеглими, передбачати противника, покладаючись на власний набутий бойовий досвід.

"Наголошую, що весь без винятку особовий склад виконує завдання, вкладаючись у певні терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", - наголосив Наєв.

Наразі всі війська та сили, підпорядковані командуванню ОС ЗСУ, продовжують військову підготовку згідно з планом.

 

 

 

Теги: #україна #зсу #підготовка #наєв
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