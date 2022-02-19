Керівник Луганської області: Евакуювати жителів не збираємось, але такий план про всяк випадок є

Керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що евакуація мешканців області наразі не планується.

"Евакуацію населення проводити не збираємось, але якщо відбудеться загострення і виникне потреба рятувати населення, то у нас є розуміння, куди саме, на якому транспорті та скільки людей вивозити. Крім того, багато власників готелів і санаторіїв, розташованих на заході країни, готові прийняти мешканців Луганщини. План евакуації про всяк випадок складено", – наводиться висловлювання Гайдая на сторінці Луганської обласної державної адміністрації у соцмережі Facebook.

Керівник області зазначив, що українська сторона фіксує безліч провокацій з боку російських найманців на Донеччині. "Однак ситуація в галузі стабільна", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ щодо можливої організації гуманітарного коридору для людей, що прямують з тимчасово окупованих територій, він пояснив – для цього, перш за все, необхідно досягти домовленостей на засіданні Тристоронньої контактної групи: "Нам потрібні гарантії безпеки з боку Російської Федерації".