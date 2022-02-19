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19:45 19.02.2022

Головнокомандувач ЗСУ: Інформація про нібито обстріли Ростовської області – відверта брехня та провокація

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Головнокомандувач ЗСУ: Інформація про нібито обстріли Ростовської області – відверта брехня та провокація

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про те, що підрозділи Об'єднаних сил не робили жодних обстрілів з артилерійських систем ні на окупованих територіях, ні на території Російської Федерації.

"Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ. Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією", - написав головнокомандувач на своїй сторінці у Facebook у суботу ввечері.

Також Залужний звернув увагу на те, що "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області. Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України", - зазначив він.

Головнокомандувач зазначив, що "за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення", - написав він.

 

 

 

Теги: #рф #зсу #спростування #головнокомандувач
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