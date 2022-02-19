Прем'єр Польщі пропонує передбачити санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції, які Захід готує на випадок військової ескалації ситуації в Україні, мають охоплювати проект "Північний потік-2", заявив у суботу прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"У санкційному пакеті має бути, як мінімум, "Північний потік-2", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому Моравецький заявив, що не в захваті від іншого газопроводу - "Північний потік". На його думку, якби обидва ці трубопроводи не працювали, то великі обсяги російського газу можна було б без проблем постачати до Європи через Україну. На думку польського прем'єра, за такого варіанту Москві було б складніше чинити тиск на Київ.