Події

19:21 19.02.2022

Прем'єр Польщі пропонує передбачити санкції проти "Північного потоку-2"

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Прем'єр Польщі пропонує передбачити санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції, які Захід готує на випадок військової ескалації ситуації в Україні, мають охоплювати проект "Північний потік-2", заявив у суботу прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"У санкційному пакеті має бути, як мінімум, "Північний потік-2", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому Моравецький заявив, що не в захваті від іншого газопроводу - "Північний потік". На його думку, якби обидва ці трубопроводи не працювали, то великі обсяги російського газу можна було б без проблем постачати до Європи через Україну. На думку польського прем'єра, за такого варіанту Москві було б складніше чинити тиск на Київ.

 

 

Теги: #польща #росія #санкції #газопровід
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