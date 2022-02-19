Франція рекомендує своїм громадянам покинути Україну - МЗС

Міністерство закордонних справ Франції закликає своїх громадян, для перебування яких в Україні немає вагомих підстав, покинути країну.

"В умовах напруженості, викликаної скупченням російських військ біля кордонів України та почастішанням порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході країни, рекомендовано виявляти підвищену пильність і не виходити на прикордонні райони на півночі і сході країни. Громадянам Франції, які перебувають у Харківській, Луганській і Донецькій областях, наполегливо рекомендовано залишити ці райони невідкладно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві рекомендують усім громадянам Франції, для перебування яких в Україні немає вагомих підстав, покинути країну, а також відкласти всі поїздки в Україну.

Зазначено, що рекомендації оновлюватимуть у міру надходження інформації.