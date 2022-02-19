Зеленський: заяви про обстріли з боку України - це провокація, це суцільна брехня і цинізм

Президент України Володимир Зеленський назвав провокацією, брехнею і цинізмом заяви російської пропаганди про те, що українські снаряди потрапили в РФ.

"Те, що показали, наприклад, вчора на тимчасово окупованих територіях, показали якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім показали, що щось долетіло в Ростовську область – це все провокація. Це все суцільна брехня. Там немає ніяких загиблих, там немає нікого пораненого. Це просто цинізм такого рівня, що вони самі у себе щось підривають, що вони стріляють, це не перший раз з 2014 року...я маю на увазі, стріляють на ту територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм", - сказав Зеленський в суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Він наголосив, що Україна прихильна миру і не раз про це заявляла. Також він нагадав, що пропонував РФ вибрати будь-який майданчик для переговорів для врегулювання миру.

"Навіщо нам стріляти і пропонувати дипломатію?", - сказав Зеленський.