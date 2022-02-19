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16:21 19.02.2022

Найбільше занепокоєння викликають не танки РФ біля кордонів України, а допоміжні підрозділи - екс-директор ЦРУ

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Найбільше занепокоєння викликають не танки РФ біля кордонів України, а допоміжні підрозділи - екс-директор ЦРУ

США повинні подумати про те, наскільки швидко зможуть запевнити Україну в наданні додаткової оборонної зброї в разі вторгнення РФ, повідомив колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

"У мене є впевненість, що вони (українці - ІФ) будуть боротися, і що партизанські бригади будуть боротися... І звертаючись до делегації США - ми повинні запитати у себе, наскільки швидко ми запевнимо їх, що ми надамо все, що їм необхідно, якщо справді вони покажуть бажання боротися, на додачу до того, що ми вже передали", - сказав Петреус на 5-му Українському ланчі в Мюнхені в суботу.

Він звернув увагу на те, що РФ розмістила на кордоні з Україною допоміжні підрозділи, які необхідні для вторгнення.

"Те, що викликає найбільше занепокоєння в останні тижні - це розміщення не танків, а розміщення так званих допоміжних підрозділів, це бойова артилерія підтримки, дозаправки, госпіталі. Польові госпіталі не потрібні для навчань, вони необхідні для вторгнення", - пояснив Петреус.

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською Європейською Стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. У дискусії, яку модерувала головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, взяли участь історик і постійний автор The Atlantic Енн Епплбаум, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс і колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус. Мета Українського ланчу в Мюнхені - просування України в порядку денному глобальної безпеки і відзначення важливості України для безпеки Європи і міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

Теги: #сша #цру #агресія_рф
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