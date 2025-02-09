Світ продемонстрував небажання поставити Путіна на місце за три роки повномасштабної агресії - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський констатував відсутність бажання країн світу за три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну об'єднатися, щоб дати агресору гідну відсіч.

"Що дивує, що за ці три роки ми не змогли, весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас - зміг. Але поставити його на місце, реально поставити, дати йому по руках, як то кажуть, світ не зміг. І це, чесно, мене дивує. Це - не неспроможність. Це - небажання", - сказав Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

При цьому він висловив вдячність країнам-партнерам, які дуже сильно допомагали Україні всі ці три роки. "Без них було б дуже складно. А може, неможливо. І тому головним партнерам я вдячний. Вони дуже сильно мені допомогли, і дуже сильно допомогли Україні, українцям", - сказав Зеленський.

Він також відзначив, що "гучна перемога" не є головним і саме встановлення миру для багатьох людей буде вже перемогою України.

"Для багатьох людей мир – це перемога України. Перемога над смертю, перемога життя - ми вижили. А перемога, про яку ви думаєте, про якусь гучну... Слухайте, це не головне - всі ці паради, те, що Путін любить дуже. А нам би війну закінчити, жити, розвивати свою країну… І розуміти, як потім інтегрувати всі ті території… всіх тих людей, які сьогодні розділені війною, контактною цією лінією або фронтовою лінією. Все одно все це повернеться в Україну", - сказав президент.