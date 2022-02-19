Події

08:50 19.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 421,5 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 421,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 421 млн 589 тис. 757, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 873 тис. 441 особа.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 78 млн 423 тис. 998 інфікованих COVID-19, число летальних наслідків склало 934 тис. 370.

Друге місце за кількістю заражених, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19, за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, досягла 42 млн 802 тис. 506, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом – 511 тис. 262. Університет Гопкінса дані щодо Індії на 08:00 ранку не оновив.

За інформацією університету, на третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 28 млн 72 тис. 238 осіб, з них померло 643 тис. 340.

За даними Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок суботи 756,0. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 868 осіб, Індії – 365, Бразилії – 2 тис. 991.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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