В Україні за добу виявили 31 125 нових випадків захворювання на Covid-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 30 487 осіб, 260 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 18 лютого в Україні зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765); 67 636 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 особи, другу дозу - 29 476 осіб, додаткову дозу отримали 498 осіб, бустерну дозу - 19 879 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 208 осіб; летальних випадків - 260; одужало – 30 487 осіб", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 18 лютого виявили 34 938 нових випадків захворювання, 17 лютого зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 16 лютого за добу виявлено 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 лютого за добу виявили 29 724 нових випадків захворювання, 14 лютого за добу виявили 16 993 нових випадків захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нових випадків захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 703 323 особи, одужало – 3 926 496 осіб, летальних випадків – 104 366.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 осіб, з них отримали першу дозу – 15 667 266 осіб, отримали дві дози – 15 100 993 особи, отримали додаткову дозу – 26 339 осіб, бустерну дозу – 656 080 осіб. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.