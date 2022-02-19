Події

08:07 19.02.2022

США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

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США не відправлятимуть військових до України, але допоможуть фінансово

Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових в Україну, проте надають фінансову допомогу, заявив президент США Джозеф Байден.

"Ми не надсилатимемо військових в Україну для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну. $460 млн допомоги: це від Джавелінів до боєприпасів. Також $100 млн – це гуманітарна та економічна підтримка України", - заявив Байден під час пресконференції з Білого Дому в п'ятницю.

Він додав, що раніше США на тиждень раніше оголосили про гарантії на $100 млн.

"Таким чином США нададуть допомогу українському народу", - сказав він.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #військові
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