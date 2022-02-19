Україна відкидає обвинувачення в тому, що вона нібито причетна до вибуху газопроводу на Луганщині

Україна не причетна до вибуху газопроводу в Луганській області, оскільки він їй не належить з 2014 року, що доведено у Стокгольмському арбітражі, заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Повідомляється, що на окупованій РФ території Луганської області стався вибух на газопроводі. Україна, на жаль, після вторгнення російських військ у 2014 році давно втратила контроль над цим газопроводом... Ми також переконані, що Україна не має жодного стосунку до того, що відбувається зараз на цьому газопроводі", - написав Вітренко в ніч проти суботи у своєму Facebook.

Він зазначив, що ще у 2014 році цей газопровід був від'єднаний від об'єднаної газотранспортної системи України і не використовується для транзиту та постачання газу в Україну.

Вітренко додав, що це доведено у "Стокгольмському арбітражі, який виграли у Газпрому в 2018 році. І саме тому ми не повинні платити за постачання газу, які через точки з'єднання на окупованих територіях начебто здійснював Газпром".