В Росії після вибухів зупинив роботу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр" – джерела

Внаслідок вибухів в Росії вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела.

"2 серпня 2025 року на території Волгоградської області держави-агресора вийшов з ладу магістральний газогон "Центральна Азія – Центр", який є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії", - сказав співрозмовник агентства.

За словами іншого співрозмовника, після повідомлень про гуркіт на відрізку магістрального газогону, російські екстрені служби виїхали на місце події. Зі слів місцевих мешканців, в районі села Динамівське перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків вибуху.

Також зазначається, що дана магістраль забезпечує енергією такі об’єкти ВПК РФ як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація Міг (виробничий комплекс №1)", завод по виготовленні набоїв "Магнум-К" та інші.

Крім того, повідомляється, що транспортування газу магістральним газогоном "Центральна Азія – Центр" у Волгоградській області зупинене на невизначений термін.