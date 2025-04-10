Інтерфакс-Україна

Події

15:46 10.04.2025

Депутати "Європейської солідарності" пропонують закликати уряд звільнити заступника міністра освіти Вітренка

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Депутати "Європейської солідарності" пропонують закликати уряд звільнити заступника міністра освіти Вітренка

Десять депутатів Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" пропонують звернутися до Кабінету міністрів із закликом звільнити заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Про це йдеться в проєкті постанови №13166 від 9 квітня, текст якого наразі відсутній на сайті парламенту.

Водночас співголова фракції Ірина Геращенко, яка є співавтором документу, в мережі Facebook зазначила, що постанова передбачає вимогу до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля негайно звільнити Вітренка з посади заступника міністра.

"Непоміченими для уряду Шмигаля пройшли плівки Комарницького, в офісі якого частим гостем був перший заступник міністра освіти і, за сумісництвом, керівник фракції слуг в Київраді пан Вітренко. Узгоджував правильні голосування зі смотрящим від Банкової. Так само без реакції міністра Лісового залишилися публікації в ЗМІ щодо плагіату пана Вітренка. В університетах і школах за плагіат знижують оцінки, не приймають роботи і можуть залишити без диплома. А в системі координат 5-6 менеджерів, головне, безпринципних і лояльних- ти залишаєшся першим заступником міністра освіти. Це деградація як міністерства, так і самої освітньої галузі", - написала вона. 

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватила заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених.

Теги: #вітренко #звільнення #євросолідарність

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