Зеленський анонсував перезавантаження інституції НАК "Надра"

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про перезавантаження інституції Національної акціонерної компанії (НАК) "Надра", яка займається аудитом корисних копалин в Україні.

"Я попросив, доручив, щоб зараз Міністерство економіки було разом з Міністеркою екології. Вони зараз роблять, там буде перезавантаження інституції НАК "Надра", як НАК "Нафтогаз", буде НАК "Надра", і нормальні люди з'являться, і вони займуться, в принципі, дуже швидко аудитом, тому що те, що ми вже підготували, вже пройшов аудит швидкий, вже зрозуміло, що не тільки там рідкоземельні, є частина на окупованій території, частина на контрольованій території, є багато всього", - сказав Зеленський під час зустрічі з бізнесом у четвер.

Також учасники обговорили регулювання ринку деревини, ефективне використання земель і розвиток молочного тваринництва.

Президент доручив уряду опрацювати й розв’язати ці питання.