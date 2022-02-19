Будівництво Музею революції гідності розпочнеться восени 2022 року та завершиться до кінця 2023, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми поставили за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі терміни визначив президент України Володимир Зеленський", - написав Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що всі процеси прискорені, проведено тендер на розробку проектно-кошторисної документації та влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, щодо якої немає арештів.

"До кінця 2023 року всі роботи мають бути завершені", - наголосив заступник голови ВП.