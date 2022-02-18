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22:10 18.02.2022

Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

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Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас нарощування російських військ на Донбасі, відзначивши це небезпечним для Європи.

"Приємно зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, щоб обговорити критичну ситуацію для європейської безпеки, спричинену нарощуванням військової могутності Росії в Україні та навколо неї", - йдеться в мікроблозі Столтенберга у п'ятницю ввечері.

Генсек зазначив, що "прихильність НАТО щодо захисту всіх союзників непорушна".

 

 

 

Теги: #нато #литва #україна #естонія
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