Столтенберг: Нарощування російських військ на Донбасі є небезпечним для Європи

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас нарощування російських військ на Донбасі, відзначивши це небезпечним для Європи.

"Приємно зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою та прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас, щоб обговорити критичну ситуацію для європейської безпеки, спричинену нарощуванням військової могутності Росії в Україні та навколо неї", - йдеться в мікроблозі Столтенберга у п'ятницю ввечері.

Генсек зазначив, що "прихильність НАТО щодо захисту всіх союзників непорушна".