Події

17:49 18.02.2022

Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби

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Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби

Російські найманці 53 рази порушили режим припинення вогню від початку доби, 41 з яких - із забороненого Мінськими угодами озброєння, українські військовослужбовці не постраждали, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"Станом на 17:00, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 53 порушення режиму припинення вогню, 41 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв дев'ять разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів, чотири рази Піщане і Старогнатівку; тричі Гранітне, двічі Новоолександрівку і Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Також ворог двічі обстріляв Світлодарськ і тричі Нью-Йорк - із мінометів калібру 120 мм; Шуми, Водяне, Опитне, Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм; Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм; Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців. Увесь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь із населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків, прикриваючись мирними жителями", - наголосили у штабі ООС.

 

Теги: #зсу #обстріли #оос
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