Події

17:12 18.02.2022

Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

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Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

За даними Sinoptik.ua, весь день 19 лютого у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується сильний штормовий вітер. Його швидкість сягатиме 15–24 м/с, у регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Будьте обережні, перебуваючи під деревами, будинками чи рекламними конструкціями та не забувайте зачиняти вікна, виходячи з дому. Крім того, у першій половині дня очікується невеликий дощ. Через високу вологість буде сльотаво, тому радимо одягтися тепліше або перенести плани на вечір.

Теги: #погода #синоптик
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