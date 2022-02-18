Події

15:45 18.02.2022

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України - Бербок

1 хв читати

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Це один із найнебезпечніших моментів, коли провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію. Я дуже ясно заявляю, що ми не гратимемо в цю гру, навпаки - всіма нашими зусиллями ми працюємо над пошуком конструктивних вирішень кризи в "нормандському форматі", ЄС і НАТО", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Вона також звернула увагу на те, що насильницькі дії вздовж лінії розмежування значно зросли за останні 48 годин.

Теги: #німеччина #агресія_рф #бербок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 18.02.2022
Глава МЗС Німеччини закликала РФ терміново відвести війська від України

Глава МЗС Німеччини закликала РФ терміново відвести війська від України

15:09 18.02.2022
США нарахували до 190 тис. російських військових, які перебувають поблизу України

США нарахували до 190 тис. російських військових, які перебувають поблизу України

15:03 18.02.2022
Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

15:02 18.02.2022
DDoS-атаки 15 лютого можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції проти України – CERT-UA

DDoS-атаки 15 лютого можуть бути частиною інформаційно-психологічної операції проти України – CERT-UA

15:00 18.02.2022
Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой МКЧХ на КПВВ "Щастя"

Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой МКЧХ на КПВВ "Щастя"

13:52 18.02.2022
ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

13:50 18.02.2022
Російські найманці обстріляли ділянку Донецької залізниці, рух до станції Фенольна обмежено

Російські найманці обстріляли ділянку Донецької залізниці, рух до станції Фенольна обмежено

13:13 18.02.2022
Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо України

Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо України

13:07 18.02.2022
Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

12:46 18.02.2022
Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США – Резніков

Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США – Резніков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США нарахували до 190 тис. російських військових, які перебувають поблизу України

Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

Російські найманці обстріляли гуманітарний конвой МКЧХ на КПВВ "Щастя"

В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

ОСТАННЄ

Уночі на Львівщині обстріляли мікроавтобус, постраждалих немає, хулігана затримано - поліція

В ООС спростували заяви про обстріл населених пунктів із боку ЗСУ

Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

Велика Британія готується до одного з найпотужніших за десятиліття шторму

У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

Громадянам України найближчим часом нічого не загрожує, окрім тих, що проживають у Донецькій та Луганській областях, – Резніков

Мінкульт України вніс російського телеведучого Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

В уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА про Росію і в разі потреби вживуть стосовно нього заходів - Шмигаль

Війська РФ поблизу України налічують близько 149 тис. осіб і найближчими днями можуть зрости ще на кілька тисяч

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА