Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України - Бербок

Провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію РФ проти України, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Це один із найнебезпечніших моментів, коли провокація і дезінформація можуть перетворитися на ескалацію. Я дуже ясно заявляю, що ми не гратимемо в цю гру, навпаки - всіма нашими зусиллями ми працюємо над пошуком конструктивних вирішень кризи в "нормандському форматі", ЄС і НАТО", - сказала Бербок на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Вона також звернула увагу на те, що насильницькі дії вздовж лінії розмежування значно зросли за останні 48 годин.