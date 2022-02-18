Події

15:03 18.02.2022

Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

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Російські найманці 45 разів обстріляли українські позиції з опівночі до 14:00, втрат немає – штаб ООС

Російські найманці 45 разів порушили режим припинення вогню на сході України з початку доби станом на 14.00 п'ятниці, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для придушення активності противника лише у разі загрози життю військовослужбовців", - ідеться у повідомленні.

Під час обстрілів противник вів вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП-2 та стрілецької зброї.

Станом на 11:00 повідомлялося про 33 обстріли з боку противника, 22 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

 

Теги: #зсу #обстріли #агресія_рф #оос
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