Велика Британія готується до одного з найпотужніших за десятиліття шторму

Метеорологічна служба Великої Британії в п'ятницю оголосила про підвищену небезпеку в низці районів країни через шторм, який може стати найпотужнішим за останні кілька десятиліть, повідомляє ВВС.

"Червоний" рівень небезпеки поширили на Лондон, а також на східну і південно-східну частину Англії. Раніше його було оголошено на південному заході Англії та півдні Уельсу.

Згідно з прогнозом місцевих метеорологів, швидкість поривів вітру в п'ятницю може сягати 144 км/год.

В Уельсі перервано залізничне сполучення, у різних регіонах країни закрито сотні шкіл. Мільйонам жителів Великої Британії рекомендовано залишатися вдома.

Британські ЗМІ зазначають, що "червоний" рівень загрози через погоду в країні оголошують нечасто. Він означає, що пориви вітру можуть зносити дахи, можуть бути порвані лінії електропередачі та повалені дерева.

Очікується, що у вихідні на низку районів країни обрушаться зливи, які призведуть до повеней.

Напередодні прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що військові приведені в бойову готовність, щоб оперативно за потреби надавати допомогу постраждалим.