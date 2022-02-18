Події

12:55 18.02.2022

Велика Британія готується до одного з найпотужніших за десятиліття шторму

1 хв читати
Велика Британія готується до одного з найпотужніших за десятиліття шторму

Метеорологічна служба Великої Британії в п'ятницю оголосила про підвищену небезпеку в низці районів країни через шторм, який може стати найпотужнішим за останні кілька десятиліть, повідомляє ВВС.

"Червоний" рівень небезпеки поширили на Лондон, а також на східну і південно-східну частину Англії. Раніше його було оголошено на південному заході Англії та півдні Уельсу.

Згідно з прогнозом місцевих метеорологів, швидкість поривів вітру в п'ятницю може сягати 144 км/год.

В Уельсі перервано залізничне сполучення, у різних регіонах країни закрито сотні шкіл. Мільйонам жителів Великої Британії рекомендовано залишатися вдома.

Британські ЗМІ зазначають, що "червоний" рівень загрози через погоду в країні оголошують нечасто. Він означає, що пориви вітру можуть зносити дахи, можуть бути порвані лінії електропередачі та повалені дерева.

Очікується, що у вихідні на низку районів країни обрушаться зливи, які призведуть до повеней.

Напередодні прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що військові приведені в бойову готовність, щоб оперативно за потреби надавати допомогу постраждалим.

Теги: #шторм #великобританія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:49 15.02.2022
Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

Глава МЗС Британії відвідає Україну у п'ятницю - Кулеба

13:58 10.02.2022
Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

12:50 10.02.2022
Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

Трасс заявляє про неможливість запуску "Північного потоку 2" у разі агресивних дій РФ проти України

16:32 06.02.2022
В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

В Україну прибули чергові транспортні літаки з військовою допомогою з США та Британії

10:52 06.02.2022
Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

16:18 01.02.2022
Начштабу оборони Британії вважає військову активність Росії на кордоні з Україною безпрецедентною

Начштабу оборони Британії вважає військову активність Росії на кордоні з Україною безпрецедентною

14:43 01.02.2022
Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

Кулеба: Новий альянс Україна-Польща-Велика Британія - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи

10:32 01.02.2022
Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

Україна, Велика Британія та Польща створюють новий формат політичної співпраці в Європі - Зеленський

17:53 25.01.2022
Влада Великої Британії скасовує з 11 лютого карантин для осіб, які прибувають у країну

Влада Великої Британії скасовує з 11 лютого карантин для осіб, які прибувають у країну

16:34 25.01.2022
Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

Війська РФ поблизу України налічують близько 149 тис. осіб і найближчими днями можуть зрости ще на кілька тисяч

Головним об'єктом атаки російських найманців на Донбасі 17 лютого стало мирне населення, це воєнний злочин - Резніков

Підконтрольні РФ формування напередодні вели вогонь у районі 30 українських населених пунктів - Резніков

ОСТАННЄ

Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо України

Глава Пентагону, як і раніше, не бачить ознак відведення військ РФ від України

Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

Україна постійно отримує розвіддані від партнерів, зокрема від США – Резніков

У Києві в суботу вдень невеликий дощ, температура +6-8°

Громадянам України найближчим часом нічого не загрожує, окрім тих, що проживають у Донецькій та Луганській областях, – Резніков

Мінкульт України вніс російського телеведучого Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці

Російські найманці 33 рази обстріляли українські позиції з опівночі

В уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА про Росію і в разі потреби вживуть стосовно нього заходів - Шмигаль

Війська РФ поблизу України налічують близько 149 тис. осіб і найближчими днями можуть зрости ще на кілька тисяч

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА