В уряді вивчать слова голови Закарпатської ОДА про Росію і в разі потреби вживуть стосовно нього заходів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді вивчать слова голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Віктора Микити про Росію і в разі потреби вживуть щодо нього заходів.

"Проведемо відповідне дослідження, а за потреби – розслідування його слів. У разі якщо будуть на це юридичні підстави, то вживемо відповідних заходів", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи має намір уряд внести подання на звільнення голови Закарпатської ОДА Віктора Микити через його заяви про Росію.

Раніше ЗМІ повідомили, що голова Закарпатської облдержадміністрації заявив, що населення Росії "є братнім для України".