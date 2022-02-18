Резніков: Станом на 10-ту ранку на Донбасі було зафіксовано вже 20 обстрілів

На Донбасі станом на 10-ту ранку 18 лютого було зафіксовано 20 нових обстрілів з боку російських бойовиків, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Станом на 10-ту ранку було зафіксовано вже 20 обстрілів. І ми знову задіємо всі відповідні механізми, щоб такого не було", - сказав Резніков, виступаючи на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.

Водночас у штабі Операції об'єднаних сил уточнюють, що 15 обстрілів із зазначених 20 було здійснено із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти і великокаліберні кулемети. Весь цинізм ситуації в тому, що противник веде артилерійський вогонь із населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків", - йдеться в повідомленні пресцентру штабу, оприлюдненому у Facebook.