Події

08:45 18.02.2022

На Прикарпатті в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею та маршрутний мікроавтобус

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На Прикарпатті в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею та маршрутний мікроавтобус

У Надвірнянському районі (Івано-Франківська обл.) у четвер, 17 лютого, в результаті шквального вітру постраждала будівля ліцею, у м.Бурштин на маршрутний мікроавтобус впало дерево, повідомили у ДСНС.

"17 лютого в с. Пнів Надвірнянського району внаслідок шквального вітру пошкоджено дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м кв. У м. Бурштин сталося падіння дерева на маршрутний мікроавтобус (був на стоянці). Жертв і постраждалих немає", – йдеться у повідомленні в ранковому зведенні на сайті відомства в п'ятницю.

Від ДСНС залучалося 6 осіб та 2 од. техніки.

 

 

Теги: #вітер #прикарпаття #наслідки
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