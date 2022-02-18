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08:33 18.02.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 419,6 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 419,6 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок п'ятниці сягнула 419 млн 683 тис. 838, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 850 тис. 127 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих зберігають США, де виявлено 78 млн 269 тис. 443 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків сягнула 931 тис. 741.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 780 тис. 235, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 510 тис. 905.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 є Бразилія, де заразилося 27 млн 940 тис. 119 осіб, з них померло 642 тис. 156.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок п'ятниці 754,5. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 859 осіб, в Індії – 364, у Бразилії – 2 тис. 986.

Теги: #світ #коронавірус
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