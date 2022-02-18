В Україні за добу виявили 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 29 254 людини, 282 померло

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 34 938 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужало 29 254 особи, 282 померло, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу 17 лютого в Україні: зафіксовано 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 879, медпрацівників – 870); 65 089 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 осіб, другу дозу – 27 686 осіб, додаткову дозу отримали 488 осіб, бустерну дозу – 19 119 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 323 особи; летальних випадків – 282; одужало – 29 254 особи", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 17 лютого зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 16 лютого за добу виявлено 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 лютого за добу виявили 29 724 нових випадків захворювання, 14 лютого за добу виявили 16 993 нових випадків захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання, 12 лютого за добу виявили 38 212 нових випадків захворювання, 11 лютого за добу виявили 41 229 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 лютого зафіксовано 34 353 нових випадків захворювання, 7 лютого за добу виявили 23 378 нових випадків захворювання на СOVID-19.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 649 485 осіб, з них отримали першу дозу – 15 649 483 особи, отримали дві дози – 15 071 517 осіб, отримали додаткову дозу – 25 841 особа, бустерну дозу – 636 201 особа. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.