Події

08:16 18.02.2022

За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

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За добу російські найманці на Донбасі 60 разів порушили режим тиші, від початку поточної доби зафіксовано 6 обстрілів

Минулої доби російські найманці на Донбасі вчинили 60 порушень режиму тиші, більшість із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Одного військовослужбовця поранено, ще одного травмовано, також поранено двох цивільних, троє контужені. Від початку цієї доби зафіксовано шість обстрілів, без втрат, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає", – йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу п'ятницю.

Зокрема, противник здійснив обстріл Болотеного та Новогнатівки – з артилерії калібру 122 мм, двічі Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, Чермалика – з автоматичних станкових гранатометів, Шумів – із мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу, 17 лютого, з боку противника зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

"Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний. Унаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", – йдеться у зведенні.

Крім того, напередодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садка, лінії електропередач, газопровід та зруйновано два приватні будинки у Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Водночас російські найманці обстріляли з артилерійських систем Врубівку та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газопровід та приватний будинок.

Теги: #донбас #обстріли #оос
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