ДМС: В Україні не спостерігається ажіотажу щодо оформлення паспортів для виїзду за кордон

Державна міграційна служба України (ДМС) не спостерігає ажіотажу щодо оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Як зазначили у пресслужбі відомства на сторінці у Facebook, останнім часом у засобах масової інформації України поширюється інформація про те, що громадяни України масово оформлюють паспорти для виїзду за кордон – нібито ажіотаж розпочався після початку евакуації громадян інших країн з України через зростання загрози з боку Російської Федерації.

У ДМС акцентували, що проаналізовано ситуацію щодо кількості оформлених закордонних паспортів у період з 1 січня до 15 лютого 2022 року, а також аналогічні періоди 2019, 2020 та 2021 років.

"Як випливає з графіка, ажіотажу на отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон не спостерігається. Кількість оформлених з початку 2022 року документів навіть менша, ніж у період до пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за період з 1 січня до 15 лютого 2022 року прийнято майже 325 тис. заяв, що на 98,8% більше, ніж в аналогічний період 2021 року. Водночас ця кількість на 15,5% менша, ніж у 2020 році та на 38% менша, ніж у 2019 році.

"Закликаємо засоби масової інформації не поширювати неперевірені дані та звертатися за інформацією до офіційних джерел", – йдеться у зверненні ДМС.