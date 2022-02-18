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07:22 18.02.2022

Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

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Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США у четвер увечері одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку Києва, повідомляє The Hill.

"Це була дуже важлива резолюція, яку ми прийняли. Її ініціювали сенатори Шахін (Жанна Шахін, демократ – ІФ) та Портман (Роб Портман, республіканець – ІФ), і вона посилає дуже сильний сигнал (...) про те, що сенат Сполучених Штатів, демократи та республіканці (...) єдині у захисті України", - цитує видання лідера більшості в сенаті Чарльза Шумера.

Газета нагадує, що доля резолюції була у підвішеному стані, оскільки раніше сенатор-республіканець Ренд Пол попередив, що заперечуватиме проти її швидкого проходження без внесення змін до документа.

Оскільки сенатори хотіли прискорити ухвалення резолюції, їм була потрібна підтримка всіх 100 членів верхньої палати Конгресу.

Видання зазначає, що автори резолюції внесли зміни. Вони зокрема уточнили, що резолюція, яка не має юридичної сили, не повинна розглядатися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або дозвіл на введення військ США в Україну.

Резолюцію було ухвалено через те, що сенатори так і не змогли домовитися щодо двопартійного законопроекту стосовно санкцій щодо Росії, ініційованого демократом Бобом Менендесом.

Водночас республіканці у сенаті у вівторок оприлюднили власний законопроект щодо санкцій проти Росії.

 

 

Теги: #сша #сенат #україна #резолюція
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