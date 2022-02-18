Франція, ФРН і ще чотири країни Європи закликали РФ не визнавати незалежність "ДНР" та "ЛНР"

Франція, Німеччина, Ірландія, Естонія, Норвегія, Албанія та делегація ЄС звернулися до ООН із закликом до РФ не визнавати незалежності т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з ухваленням Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність самопроголошених ДНР і ЛНР", - заявив постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр, який представляв заяву країн.

"Ми застерігаємо від цього кроку, який став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і йшов би проти духу та літери мінських домовленостей", - зазначив він.

Держдума на засіданні у вівторок прийняла ухвалу про негайне направлення президенту РФ звернення про необхідність визнання ДНР і ЛНР.

Відповідне рішення було ухвалено шляхом проведення рейтингового голосування. Документ, внесений депутатами від фракції "Єдина Росія" Віктором Водолацьким та Артемом Туровим, який передбачає спочатку консультації з МЗС РФ, розглядався поряд із проектом постанови від фракції КПРФ, який передбачає негайне звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність "ДНР".

Проект комуністів набрав більшу кількість голосів – 351, а ініціатива фракції парламентської більшості – 310.