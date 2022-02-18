ЮНІСЕФ: Діти на сході України повинні мати доступ до безпечної освіти та право на безпечне дитинство

В ЮНІСЕФ відреагували на обстріл з боку російських найманців на Донбасі у школах та дитячих садках, закликавши сторони дотримуватися повного гарантування безпечної освіти та права на безпечне дитинство.

"Атаки на дитячі садки та школи за останні вісім років стали сумною реальністю для дітей на сході України. Понад 750 навчальних закладів було пошкоджено з початку конфлікту, обмежуючи навчання тисяч дітей з обох боків лінії розмежування", – йдеться у повідомленні на сайті організації у четвер увечері.

У ЮНІСЕФ наголосили, що конфлікт має руйнівний вплив на психологічний стан цілого покоління на сході України. "Більше того, діти на сході України проживають на одній із найбільш забруднених територій у світі. Щодня вони живуть, грають, ходять до школи на ділянках, засмічених мінами, нерозірваними боєприпасами та іншими смертельними вибухонебезпечними пережитками війни", – йдеться в повідомленні.

В інформації також наголошується, що з початку конфлікту ЮНІСЕФ працює на сході України, організуючи психологічну допомогу та навчання з мінної безпеки для понад 180 тисяч дітей, молодих людей та їхніх батьків. ЮНІСЕФ також ремонтує школи та дитячі садки та доставляє освітні матеріали, такі як навчальні набори, меблі та спортивне обладнання.

"ЮНІСЕФ закликає всі сторони дотримуватися Декларації про безпеку шкіл та захищати дітей та їхніх опікунів від атак, незалежно від обставин, у яких вони перебувають. Навчальні заклади повинні залишатися безпечним простором, де діти мають бути захищені від загроз та криз, та надійним сховищем, де вони можуть вчитися, грати та зростати повною мірою. Право дітей на освіту неможливо убезпечити в умовах конфлікту, якщо без захисту знаходиться сама освіта", – йдеться у заяві організації.

ЮНІСЕФ продовжить працювати з постраждалими від конфлікту громадами, надавати життєво необхідну допомогу та забезпечувати нагальні потреби найуразливіших дітей та їхніх сімей.