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22:27 17.02.2022

У зв'язку з обстрілом дитсадка в Станиці Луганській Боррель виступив із заявою

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У зв'язку з обстрілом дитсадка в Станиці Луганській Боррель виступив із заявою

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою у зв'язку з обстрілами дитячого садка у Станиці Луганській.

Текст заяви поширено у четвер Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка у Станиці Луганській. Такий невиборний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

"Європейський Союз закликає до негайного припинення ескалації насильства, що триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", - заявив Боррель.

Він також запевнив, що "як Європейський Союз ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Європейський союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - наголосив Високий представник ЄС.

 

 

Теги: #єс #заява #обстріл #станиця
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