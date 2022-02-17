На станції київського метро "Харківська" стався конфлікт між пасажирами, один із них намагався застосувати вогнепальну зброю

Під час конфлікту на станції метро "Харківська" один із пасажирів намагався застосувати зброю, поліція затримала обох учасників інциденту, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Між двома пасажирами на платформі виникла сварка, внаслідок якої один із них намагався застосувати зброю проти опонента. На конфлікт негайно зреагували правоохоронці та відібрали у чоловіка пістолет. Поліцейські з'ясовують обставини та деталі події", - йдеться в повідомленні, розміщеному в четвер увечері на сайті поліції Києва.

За інформацією поліції, інцидент стався на станції метро "Харківська", постраждалих немає. Обох учасників конфлікту затримано.

"Слідчі з'ясовують обставини події, опитують свідків та очевидців інциденту. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація", - наголошується в повідомленні.