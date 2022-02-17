Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс відзначає високу ймовірність того, що РФ розпочне наступальні дії, але також і можливість того, що РФ обере шлях дипломатії.

"Є, звісно, великий шанс, що будуть наступальні дії Росії. Якщо ні, то чому 100 тис. військ розміщуються на кордоні з Україною? Але Росія все ще може обрати шлях дипломатії, вони можуть забезпечити деескалацію, вони можуть відвести свої війська від кордону, і я вважаю, що це в інтересах європейської безпеки, але також в інтересах Росії", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.