Події

17:13 17.02.2022

Безпрецедентний пакет санкцій буде впроваджено в разі агресії РФ проти України - Трасс

1 хв читати
Безпрецедентний пакет санкцій буде впроваджено в разі агресії РФ проти України - Трасс

У разі агресії проти України її союзники впровадять пакет скоординованих санкцій стосовно РФ, заявила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс.

"Минулого тижня я передала Сергію Лаврову в Москві сильний сигнал. Я сказала йому прямо, що Росія повинна поважати суверенітет України й узяти участь у змістовних переговорах. Якщо вони не оберуть шлях, який ми окреслили, я ясно дала зрозуміти ціну, яку Росія заплатить. Ми готові з нашими союзниками застосувати серйозну ціну для Росії. Будуть серйозні економічні наслідки у вигляді безпрецедентного пакета скоординованих санкцій", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

Теги: #санкції #велика_британія #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:55 17.02.2022
Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

17:26 17.02.2022
Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

17:17 17.02.2022
РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

17:14 17.02.2022
Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

17:05 17.02.2022
Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

15:53 17.02.2022
Росія продовжує нарощувати сили, яких достатньо для вторгнення в Україну – генсек НАТО

Росія продовжує нарощувати сили, яких достатньо для вторгнення в Україну – генсек НАТО

15:35 17.02.2022
Пентагон збирає дані про те, що відбувається на Донбасі

Пентагон збирає дані про те, що відбувається на Донбасі

15:33 17.02.2022
Глава Пентагону стверджує, що Росія останніми днями продовжила нарощувати сили поблизу України

Глава Пентагону стверджує, що Росія останніми днями продовжила нарощувати сили поблизу України

21:41 16.02.2022
Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Україну

Державний секретар Великої Британії Ліз Трасс 17 лютого відвідає Україну

18:03 16.02.2022
Лідери Європарламенту ухвалили заяву на підтримку України

Лідери Європарламенту ухвалили заяву на підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

ОСТАННЄ

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

Штаб ООС на 15:00 зафіксував 42 обстріли на лінії зіткнення на Донбасі

"Слуга народу" закликає всі політсили до єдності для захисту України

Офіс генпрокурора відпрацював з НАБУ 6 підозр п’ятьом топменеджерам ПриватБанку щодо розтрати коштів

Рада передала в держвласність приміщення Кафедрального собору князя Володимира і княгині Ольги в Сімферополі

Українська делегація ініціює позачергове засідання ТКГ у зв'язку з обстрілами в Луганській області

США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

Глава МЗС Великої Британії розпочала візит до України з відвідування Національного музею Голодомору

Союзники з НАТО знову підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України - Столтенберг

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА