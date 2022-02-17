Безпрецедентний пакет санкцій буде впроваджено в разі агресії РФ проти України - Трасс

У разі агресії проти України її союзники впровадять пакет скоординованих санкцій стосовно РФ, заявила державний секретар Великої Британії Елізабет Трасс.

"Минулого тижня я передала Сергію Лаврову в Москві сильний сигнал. Я сказала йому прямо, що Росія повинна поважати суверенітет України й узяти участь у змістовних переговорах. Якщо вони не оберуть шлях, який ми окреслили, я ясно дала зрозуміти ціну, яку Росія заплатить. Ми готові з нашими союзниками застосувати серйозну ціну для Росії. Будуть серйозні економічні наслідки у вигляді безпрецедентного пакета скоординованих санкцій", - сказала Трасс на пресконференції за результатами переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.