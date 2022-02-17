Штаб ООС на 15:00 зафіксував 42 обстріли на лінії зіткнення на Донбасі

Збройні сили РФ розпочали провокаційний обстріл по всій лінії зіткнення на Донбасі станом на 15:00 четверга, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

За даними штабу, загалом зафіксовано 42 обстріли, зокрема у смт Станиця Луганська, також обстріляно контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя".

На Світлодарській дузі зафіксовано обстріл із танка.

У районі Мар'їнки та Пісків рано-вранці зафіксовано обстріли, переважно зі 120-мм мінометів.

У районі Маріуполя, в якому вранці перебував президент України Володимир Зеленський, зафіксовано обстріл зі 120-мм мінометів, СМГ-9 та АГС.

А в Мар'їнці, за даними штабу, поранено мирного жителя.

Українська частина Спільного центру з координації та контролю сторін (СЦКК), за повідомленням штабу, "вжила заходів щодо запровадження режиму "тиша" із застосуванням координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню".