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14:27 17.02.2022

Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

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Зеленський назвав провокацією обстріл у Станиці Луганській та наголосив на важливості присутності в Україні дипломатів та ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський назвав "великою провокацією" обстріл дитячого садка у Станиці Луганській та наголосив на важливості того, щоб дипломати й ОБСЄ залишалися в Україні.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - написав Зеленський у Twitter у четвер удень.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер уранці внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у будівлю дитсадка у Станиці Луганській. Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей і 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Близько 10:25 у четвер стався обстріл із боку тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівці, внаслідок чого один зі снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактами скоєння бойовиками обстрілів селищ Станиці Луганської та Врубівки з використанням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, повідомляє СБУ.

Теги: #провокації #обстріли #зеленський
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