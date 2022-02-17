СБУ викрила схему незаконного використання морських суден колишнім керівництвом Одеського порту: збитки понад 35 млн грн

Служба безпеки України викрила колишнє керівництво Одеського морського торговельного порту на незаконній здачі буксирів портового флоту в оренду комерційним структурам за штучно заниженими цінами.

"За даними слідства, у 2017-2018 роках двоє керівників держпідприємства налагодили механізм виведення у тінь бюджетних грошей на незаконному використанні суден торговельного порту. Встановлено, що вони надавали в оренду морські буксири представникам афілійованих підприємств під виглядом сервісних послуг. При цьому учасники схеми штучно занижували вартість тарифів на використання держмайна. Для реалізації схеми вносили недостовірні відомості до звітної документації", - повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними, фактичні витрати на техобслуговування, ремонт та заправку пальним буксирів у десятки разів перевищували визначену посадовими особами орендну плату. Протиправна діяльність чиновників завдала державі збитків на понад 35 млн грн.

Слідчі СБУ повідомили двом колишнім керівникам держпідприємства про підозру у скоєнні злочину. Вирішують питання щодо обрання судом запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України триває слідство для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.