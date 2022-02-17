Події

13:36 17.02.2022

Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

Міський голова Києва Віталій Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки та виступить у земельному парламенті Баварії, повідомляє пресслужба мера.

"У четвер увечері, 17 лютого, Кличко виступить у земельному парламенті Баварії з промовою "Україна в небезпеці - час стати поруч". У п'ятницю, 18 лютого, Віталій Кличко візьме участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції, а також зустрінеться з делегацією Сенату США та європейськими політиками", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що головною темою конференції 2022 року стануть глобальні виклики - пандемія та кліматична криза, захист демократії та регламентація новітніх технологій. Обговорюватимуться під час конференції й активізація Трансатлантичного альянсу, зростаюча напруга у Східній Європі, ситуація у гарячих точках світу та роль Європейського Союзу у подоланні цих криз.

Теги: #кличко #мюнхенська_конференція
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