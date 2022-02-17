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13:29 17.02.2022

Зеленський поінформував голову Євроради про обстріл у Станиці Луганській та подякував за ініціативу проведення донорської конференції

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Зеленський поінформував голову Євроради про обстріл у Станиці Луганській та подякував за ініціативу проведення донорської конференції

Президент України Володимир Зеленський поінформував голову Європейської ради Шарля Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі, також подякував за ініціативу проведення донорської конференції на підтримку України.

"З Маріуполя провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України", - написав Зеленський у Twitter у четвер.

Раніше пресцентр штабу Операції об'єднаних сил повідомив, що внаслідок застосування російськими найманцями важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитсадка у Станиці Луганській.

Унаслідок обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській у четвер уранці постраждали дві жінки та один чоловік, загалом у закладі під час обстрілу перебували 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram повідомив, що російські найманці обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-Нова в Луганській області, під обстріл потрапила станція, локомотивне депо та дитячий садок.

Теги: #обстріли #зеленський #мішель
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